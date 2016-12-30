NBA》明將回到金州 巴恩斯有話想說

巴恩斯（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小牛今在客場以101：89擊敗湖人終止2連敗，隨後將前往金州對上勇士，對巴恩斯（Harrison Barnes）來說，他將要回到曾拿過總冠軍以及兩次踏上總決賽的地方。

對於將碰上前東家，巴恩斯表示：「在那有很多回憶，是我開始的地方，也在那奪下總冠軍，很開心回到金州，不過當跳球那刻起，便是對戰開始。」

隨著巴恩斯在小牛地位的上升，他不得不面對更多的媒體採訪，對此他回應：「過去我在勇士常會躲媒體，我花了一段時間才適應採訪這件事，時常要面對一些很難的問題。當球隊狀況好，在攝像機面前便能言善道；但在賽場上表現不理想時，你需要當領袖來承擔起責任，並回答那些問題。」

「對於我來說，小牛是正確的地方。」巴恩斯表示，「對於在這所遇到的每個挑戰，我都感到相當興奮，每次的對戰都讓我成為更好的球員，我也滿心期待球隊的未來。」