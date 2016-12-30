獨家》江宏傑、福原愛世紀婚宴倒數 神秘嘉賓竟是她

江宏傑、福原愛婚禮元旦登場。（C.H Wedding提供）

〔記者許明禮／台北報導〕台灣「桌球王子」江宏傑和日本「瓷娃娃」福原愛的世紀婚宴，元旦將在台北登場，江宏傑今天在拍攝台北燈節代言廣告時親口透露，婚禮當天將會有神秘嘉賓亮相。

據了解，這位神秘嘉賓就是和福原愛情同姐妹的中國名將劉詩雯，這也將是劉詩雯首度造訪台灣。

25歲的劉詩雯三度摘下女子世界盃冠軍，2011年至13年更在世界巡迴賽年終總決賽締造女單三連霸，今年長期把持世界排名第一寶座，直到十月才讓位給里約奧運女單金牌丁寧，退居第二。

今年里約奧運女團頒獎台上，福原愛和劉詩雯還上演親密的鬥嘴戲碼，劉詩雯虧福原愛「臉真大」，小愛也笑稱劉詩雯「屁股大」，一直擠她，兩人的好交情展露無遺。

劉詩雯很早就收到福原愛的喜帖，不過，她所領軍的武漢安心百分百隊12月31日將和山東魯能隊爭奪中國乒乓球超級聯賽女子團體冠軍，她能否如期在婚宴前趕上，還有一絲懸念。

福原愛（前排右2）與劉詩雯（前排右3）交情匪淺，今年里約奧運還在頒獎台上打鬧。（資料照，美聯社）

相關影片：