籃網大戰巫師 今日轉播與賽事預告
2016/12/31 07:13
早安，2016的最後一天，也要用滿滿的運動賽事度過唷，NBA今進行10場賽事，籃網今客場對決巫師，林書豪仍因腳踝傷勢高掛免戰牌，籃網能否擺脫前場遭公牛絕殺的陰霾將決定勝負走向，而近日深受傷兵困擾苦吞4連敗的快艇將對上2連勝的火箭，西部3.4名之爭，勢必精彩可期。
將鏡頭拉回到國內，SBL也將在2016的最後一天上演跨年大戰，4連勝後又吞下3連敗的台銀將對決排名第3的裕隆，而璞園將迎戰台啤，台銀是否能解決昨日關鍵時刻進攻火力不足的問題，而璞園能否告別失誤過多的毛病，將是勝負分水嶺。
2016年自由體育始終與你相伴，2017新的一年也請持續關注自由體育，將帶給你體壇的第一手消息。
NBA例行賽
08:00 籃網 VS. 巫師（緯來體育）
09:00 快艇 VS. 火箭（FOX體育）
11:30 小牛 VS. 勇士（愛爾達體育、FOX體育）
SBL例行賽
17:00 璞園 VS. 台啤（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）
19:00 台銀 VS. 裕隆（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）
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