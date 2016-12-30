SBL》「本土洋將」蔡文誠名不虛傳 率隊擊敗台銀獨居第2

蔡文誠攻下20分助富邦逆轉。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕富邦勇士今日遭遇2連敗的台銀，陣中「本土洋將」蔡文誠再次繳出宛如洋將數據的20分與8籃板，率隊以82：72擊敗台銀，戰績11勝6敗獨居聯盟第2。

台銀上半場手風相當順，二分球命中率為64%，三分球也投進4顆，順利取得45：38領先。易籃後，台銀投籃狀況出現下滑，勇士蔡文誠與宋宇軒聯手攻下16分，率隊取得超前，末節更趁著台銀命中率持續下滑，順利將勝利收下。

勇士洋將李恩上季回鍋台灣籃壇後，前4次面對前東家台銀，已有2次得分為個位數進帳，此役勉強繳出11分與12籃板的「雙十」成績單。

還好勇士還有「本土洋將」蔡文誠坐鎮，他攻下20分外帶8籃板，表現確實絲毫不輸台銀奈維爾的18分、10籃板；林書緯則貢獻11分與5助攻，勇士板凳上更藏著兩把進攻利器，張伯維攻下本季新高的16分；可望問鼎年度最佳第六人的宋宇軒也有15分。

蔡文誠攻下全隊最高20分。（記者林正堃攝）

蔡文誠突破傳球。（記者林正堃攝）