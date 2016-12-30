NBA》籃網戰績爛 第三節成關鍵

〔記者廖聿偉／綜合報導〕籃網本季戰績低迷，8勝23敗，排名聯盟倒數第二，其中客場1勝15敗，場均失分114.3分，皆敬陪末座，明星中鋒羅培茲點出問題所在，「我們往往在上半場打出高強度和流暢的球風，但第三節卻莫名的全面崩盤。」

根據統計，籃網本季第三節落後對手6.5分、命中率40%和5.2次失誤、三項數數據皆是全聯盟最爛，另外，三分球命中率28.3%、4.4次助攻都排在倒數第二，打完前三節，籃網平均落後達9.1分，導致第四節陷入嚴重的劣勢。

主帥亞特金森坦言，年輕球員專注力無法維持48分鐘，易籃後常掉以輕心，23日出戰勇士，籃網上半場領先16分，卻在第三節遭打爆，反落後4分，「第三節症」若無解藥，籃網戰績恐將持續探底。