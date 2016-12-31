日職》簽大約不馬虎 陽岱鋼明年提早進巨人球場

〔體育中心／綜合報導〕加盟巨人軍的陽岱鋼，為了盡快融入球隊，決定於明年1月11日提早前往巨人球場，「明年要在巨人球場打球，想要跟球隊的大家打聲招呼。」

日媒《體育報知》報導，一月的巨人球場通常都是新人或年輕選手自主訓練的地方，主力選手像是阿部慎之助、坂本勇人都會到海外自主訓練，很少到巨人球場，但陽岱鋼考量是第一年來巨人，希望能先到球場跟球團人員自我介紹。

此外，對於明年3月舉辦的世界棒球經典賽，陽岱鋼雖然還不確定是否出場，但如果決定參賽，將會在春訓期間暫時離隊，考量到這個可能性，提早到巨人球場熟悉環境很重要。

自從本月19日在東京舉辦完加盟記者會，陽岱鋼也感受到環境的變化，「記者會後到銀座買東西的話，會被說『是巨人的陽！』」這讓他感受到不同的壓力，「自己在外面的言行必須要更注意！」

陽岱鋼將在1月11日現身巨人球場。（資料照，記者黃耀徵攝）