NBA》勇士最後一擊該給誰？鐵面人：杜蘭特

杜蘭特（左）、柯瑞（右）。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕杜蘭特本季轉戰勇士，形成四具頭陣容，該由誰執行「最後一擊」也成為大家討論話題，前活塞球星「鐵面人」漢米爾頓認為，一定是交給杜蘭特，而非柯瑞。

耶誕大戰那晚，杜蘭特（Kevin Durant）執行勇士的最後一擊，不過卻在三分線滑倒失手，與勝利失之交臂。前活塞漢米爾頓（Richard Hamilton）昨在 《CBS Sports》節目上談到相關話題，他表示若由他決定，想都不用想一定是交由杜蘭特執行最後一擊。

漢米爾頓認為，杜蘭特身材條件較佳，和柯瑞（Stephen Curry）相比，有更多機會製造對手犯規，並吸引裁判注意。

《CBS Sports》也提出一些數據來呼應漢米爾頓的說法，柯瑞在上季於5呎內投籃的命中率為66%，而杜蘭特則有78%，且兩人自2010年以來，在比賽最後一分鐘，有機會超前或是追平對手的情況下，柯瑞有18次出手機會，命中率為33%，杜蘭特則有39次，命中率為31%。

至於犯規的部分，從本季數據來看，在比賽倒數3分鐘且比數小於5分的情況下，杜蘭特獲得27次罰球機會，但柯瑞僅23次。

漢米爾頓。（資料照，路透社）