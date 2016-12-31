NBA》2度率隊拿下總冠軍 熱火主帥確定獲得續約

史波斯查。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾帶領熱火拿下2次NBA總冠軍的總教練史波斯查（Erik Spoelstra）確定獲得續約，將續掌熱火兵符。

46歲的史波斯查1997年開始在熱火隊擔任助理教練，2008年正式接下熱火兵符，將在明年邁入第10個球季，其中最為人所熟知的則是，他曾於2012及2013年與三巨頭詹姆斯（LeBron James）、魏德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）2度拿下NBA總冠軍。

確定獲得續約後，史波斯查表示「感謝老闆阿利森（Micky Arison）與總管萊利（Pat Riley）信任，我將持續為拿下總冠軍而努力。」史波斯查執教熱火9年，戰績409勝264敗勝率高達6成。

熱火今夏送走魏德（Dwyane Wade）後進入重建期，但飽受傷兵困擾，開賽至今僅有中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）一人全勤健康出賽，其餘球員皆曾因不同因素高掛免戰牌，熱火目前以10勝23敗於東部排名倒數第3，僅優於籃網及七六人。