MLB》五月天唱將軍令給他聽 陳偉殷：差點上場熱身
2016/12/31 08:36
陳偉殷昨去聽五月天演唱會。（取自陳偉殷臉書）
〔體育中心／綜合報導〕旅美投手陳偉殷在休季期間返台，昨晚難得有機會參與五月天的演唱會，並且在臉書上搞笑的說：「聽到將軍令，差一點就熱身準備上場投球」。
陳偉殷昨前往搖滾天團五月天的演唱會，這也是他的演唱會初體驗，而殷仔今年在大聯盟所使用的出場曲，正是《將軍令》，難得有機會聽到五月天的現場演出，他也在臉書上發文表示，有幸聽到現場版的將軍令真的超興奮、超開心，還不忘搞笑說：「差一點就熱身準備上場投球」。
陳偉殷今年初才與瑪莎共進晚餐，也在臉書上大曬合照，顯見兩人的好交情，也吸引不少球迷的目光。
陳偉殷昨去聽五月天演唱會。（取自陳偉殷臉書）
陳偉殷今年初曾與瑪莎共進晚餐。（資料照）
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