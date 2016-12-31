日職》火腿春訓變外野爭奪戰 這6人搶著接班陽岱鋼

陽岱鋼離開火腿。（取自火腿官網）

〔體育中心／綜合報導〕由於陽岱鋼離隊轉投巨人，火腿監督栗山英樹預告明年亞納桑州的春訓是「外野手生存營」，將藉由實戰等試驗挑選陽岱鋼接班人。

陽岱鋼離隊後，火腿外野除了甫獲最佳十人的西川遥輝之外，其他位置都尚未確認，爭奪人選包括浅間大基、岡大海、谷口雄也、杉谷拳士、近藤健介，還有從巨人交易到火腿的大田泰示，競爭相當激烈。

外野爭奪人選2016年成績：

浅間大基 52場 打擊率.191 1轟 2盜

岡大海 41場 打擊率.374 2轟 9盜

谷口雄也 83場 打擊率.254 1轟 7盜

杉谷拳士 62場 打擊率.240 0轟 4盜

近藤健介 80場 打擊率.265 2轟 5盜

大田泰示 62場 打擊率.202 4轟 0盜