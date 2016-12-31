NBA》喬治帶頭衝 溜馬退公牛止4連敗
2016/12/31 10:08
喬治。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕溜馬今在主場迎戰公牛，是2隊3天內第2度交手，這次溜馬成功扳回一城，靠著一哥喬治（Paul George）轟下32分，終場就以111：101擊敗公牛，也終止近期4連敗。
2隊3天內第2度交手，前次由公牛5分險勝溜馬，今輪到溜馬大開殺戒，喬治上場37分鐘狂轟32分4籃板2助攻，加上T.楊恩（Thaddeus Young）與中鋒透納（Myles Turner）分別挹注17分與15分，半場結束溜馬就將差距拉開至14分。
反觀公牛，全隊投籃命中率僅4成1，3分球命中率更跌到2成6，巴特勒（Jimmy Butler）攻下全隊最高的25分6籃板3助攻，後衛朗多（Rajon Rondo）更僅僅上場11分鐘，進攻端毫無建樹，甚至吞下3次犯規，下半場僅打4分鐘，退場休息後就未再上場。
溜馬今擊敗公牛後，成功終止4連敗，而公牛則終止了2連勝，目前2隊分別排名東部第8與第10，僅有0.5場勝差。
巴特勒。（美聯社）
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