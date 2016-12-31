日職》日本媒體驚爆 陽岱鋼險無緣當巨人

陽岱鋼加盟巨人軍。（記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕巨人重金網羅陽岱鋼，並且舉辦兩次記者會展現最大誠意。然而卻有日本媒體驚爆，巨人最有興趣的外野手其實是中日龍隊的大島洋平，但後來大島決定不行使FA續留，巨人只能將目標轉投陽岱鋼。

根據八卦雜誌《日刊現代》報導，大島原本想要行使FA，巨人認真考慮以3年6億等級的合約延攬，但後來落合博満辭去中日總經理，大島在駒澤大學的前輩森繁和接任新監督，連帶提升續約價碼，大島才決定續留，不行使FA。

「如果森繁和沒有變成監督、條件沒有往上加、落合沒有辭職的話，披上巨人戰袍的不會是陽岱鋼，而是大島。」日媒引述球界相關人士寫道。

大島洋平在中日7年平均打擊率0.280，曾在2012-14年入選明星賽，2012年以32盜拿下盜壘王，分別在2011、2012、2014~16年拿到5座金手套。

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