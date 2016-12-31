NBA》柯瑞實戰球鞋拍賣 近百萬創現役球員最高

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕柯瑞日前為幫助奧克蘭火災受難者，在拍賣網站上出售自己的實戰球鞋，最後以3萬101美元（約新台幣97萬）賣出，也成為現役球員的最高紀錄。

柯瑞（Stephen Curry）在今年12月6日與尼克一戰中，為悼念奧克蘭火災的受難者，穿上寫有Oakland Strong（奧克蘭堅強）字樣的球鞋出賽，而這雙鞋最後以3萬101美元（約新台幣97萬）賣出，創下現役球員的最高紀錄。

除了實戰球鞋外，另一雙柯瑞熱身時穿的球鞋，也以1萬5100美元（約新台幣49萬）賣出，兩雙球鞋的義賣所得將捐給奧克蘭當地的火災救難基金會。

詹姆斯（LeBron James）在2005年時所穿的球鞋，在2015年12月時以2萬8651美元（約新台幣92萬）賣出，為現役球員中次高。

「籃球之神」喬丹 （Michael Jordan）在1997年總冠軍賽中的實戰球鞋，在2013年時以10萬4765美元（約新台幣337萬）賣出，為NBA史上最高價。

柯瑞拍賣球鞋為火災受難者募款。（取自ESPN）