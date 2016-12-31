MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
2016/12/31 10:00
〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵日投達比修會用左手練投來平衡身體已不是新聞，但他近日在IG貼出3年前用左手投曲球與滑球的影片，讓美國媒體驚呼，「太驚艷了！」
達比修在IG寫道，這是大概3年前用左手投球的影片，球種是曲球與滑球，還開玩笑說以前比較瘦。影片一出，網友們也紛紛留言表示，「根本怪物」、「太不公平了！」、「大部分的人根本沒辦法用非慣用手丟東西啊」、「現實世界的吾郎」
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