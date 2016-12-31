NBA》「我在他身上學到很多」KP大讚偶像戴維斯

波辛傑斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年有脫胎換骨表現的尼克「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）談到自己在進NBA前將鵜鶘隊戴維斯（Anthony Davis）視為學習對象之一，大方表示「我在他身上學到很多。」

年僅21歲的波辛傑斯今年有明顯進步，爆炸性的表現更吸引諾威斯基（Dirk Nowitzki）等傳奇球星關注，直言他將成為聯盟新希望，波辛傑斯平均每場得分從去年球季的14.3分突破至20.1分，籃板與阻攻數則維持平盤，每場可貢獻7.7個籃板及1.9阻攻。

波辛傑斯近日受訪時提到在進NBA前，將戴維斯視為學習對象，「我看了很多他的影片，他的基本功很扎實，因此沒有他做不到的事，而且他適應得很好，是我學習的對象之一，我在他身上學到很多。」

波辛傑斯也表示將會提升自己的肢體對抗能力，「當我逐漸成為一位優秀球員時，對手勢必會增加許多肢體接觸打亂我的節奏，我必須要習慣這樣的事情，並勇敢對抗。」

戴維斯。（資料照，美聯社）