NBA》詹皇生日快樂！戰神AI、騎士眾將開心祝壽

詹姆斯。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天是美國時間30日，也是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的32歲生日，眾家球星紛紛在社群媒體為詹皇祝壽，大曬兄弟情，而今天過生日的詹皇也開心的表示，他有很美好的一年。

T.湯普森（Tristan Thompson）在Instagram放上與詹皇的合照，除了生日祝福外，他還不忘調侃詹皇，要他別老是搶他的籃板。

湯普森在社群媒體上祝福詹皇。（取自湯普森Instagram）

厄文（Kyrie Irving）留言則顯得感性，他表示今年真的是很美妙的一年，希望詹皇可以繼續激勵他們，也要努力做自己。

厄文在社群媒體上祝福詹皇。（取自厄文Instagram）

傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）也獻上祝福，他放上與詹皇的合照，並留言：「生日快樂！愛你，小老弟」

艾佛森在社群媒體上祝福詹皇。（取自艾佛森Instagram）

「這是很棒的一年」詹姆斯今天過32歲生日，面對媒體他也開心分享自己的想法，「我昨晚才告訴我太太，今年真的是很棒的一年，不只是在我的球員生涯，作為一個父親、丈夫，看到我的家人能過的開心，就是最好的一年」。

過完生日也到了2016年的尾聲，詹姆斯也分享他對於新年的看法，「我不是那種一到新年就會說『嘿！我們要有全新開始』的那種人，我會繼續努力，我的日子也不會就此停下來，我希望我們能一直保持最好的狀態，即便是每年的1月1日」。