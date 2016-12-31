MLB》看板球星婉拒經典賽 理由超狂

即便攻擊指數國聯最高，紅人看板球星沃托仍以「成績不足」為由婉拒經典賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人看板球星沃托（Joey Votto）有本季國聯最高的攻擊指數（0.985），但他近日以「成績不足」為由婉拒明年3月的世界棒球經典賽，打算在春訓好好調整備戰新球季。

33歲的沃托曾在2009、2013年經典賽效力加拿大隊，本屆則決定不參賽，「我在2016年的表現還有一些方面是我判斷不足的地方，我想要運用2017年春訓好好準備。」

沃托在2016年球季前兩個月確實遭遇低潮，打擊三圍只有.213／.330／.404，但從6月1日開始瘋狂加溫，最終以.326／.434／550結束球季，季後在年度最有價值球員票選排名第8。

「我很感謝加拿大邀請我加入球隊，能夠代表國家很榮耀，對於這個決定我也反省很多，因為披上有國旗的球衣是種驕傲，我會為他們加油打氣，期待能奪下冠軍。」沃托說。