NBA》先發地位不保？朗多：教練會做決定
2016/12/31 12:09
朗多。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕朗多先發地位不保？今公牛與溜馬之戰，公牛後衛朗多（Rajon Rondo）僅出賽11分鐘，進攻端2次出手全部落空還吞下3次犯規，下半場出賽4分鐘旋即退場休息，隨後孤坐冷板凳至比賽終了，先發位置恐面臨威脅，朗多表示「教練會做決定。」
朗多退場後，由傷癒復出的「MCW」卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）頂替，卡特威廉斯今上場27分鐘貢獻12分8籃板，公牛總教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）表示「卡特威廉斯帶給我們不一樣的能量，教練團也會重新考慮先發陣容。」
而朗多面對上場時間遭瓜分的困境則表示「教練會做決定，而我就是持續訓練，在球隊需要我的時候挺身而出，與我的隊友們交流，變得更專業。」霍伊伯格也稱讚朗多「他很棒，即使是在板凳席仍全力的替隊友們加油，並給予協助。」
公牛將在明天對決公鹿，朗多能否捍衛先發後衛的身份，將是一大觀戰重點，朗多目前出賽28場，全部皆是先發，平均上場30.9分鐘貢獻7.5分6.7籃板及7.3助攻。
公牛總教練霍伊伯格。（資料照，美聯社）
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