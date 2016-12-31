NBA》史上最強175公分！I.湯瑪斯飆52分滅熱火（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克今天在主場迎戰熱火，在「矮腳虎」I.湯瑪斯狂飆52分的帶領下，以117：114險勝，也賞給他們4連敗。

上半場打完，塞爾提克僅以4分領先，I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）在第4節挺身而出，單節砍進6顆三分球、狂飆29分，也打破隊史單節得分紀錄，率綠衫軍以3分之差險勝。

雖然身高只有175公分，I.湯瑪斯在NBA球員中身材並不出色，但他近期手感火燙，在21日時才攻下44分寫生涯新高，昨與騎士一戰再飆31分，今天更繳出驚人的52分，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）昨受訪時也曾讚賞I.湯瑪斯的表現，並稱他是綠衫軍當中的明星球員。

I.湯瑪斯今攻下生涯新高52分。（USA Today Sports）