高爾夫》伍茲過41歲生日 身價估計7.4億美元

伍茲身價估計7.4億美元。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕已復出江湖的「老虎」伍茲，今天過生日就滿41歲了，雖然他很久沒打美巡賽事，獎金進帳不多，但其他收入還不錯，富比世雜誌估計他的身價高達7億4000萬美元（約台幣240億元）。

富比世雜誌網站列出2016年美國身價最高的演藝和運動名人榜前20名，以星際大戰系列電影聞名的導演和製片人喬治．魯卡斯，以46億美元的身價高居第1，大約是台幣1492億元。

同樣是知名導演和製片人的史蒂芬．史匹柏，則以37億美元身價居次。美國脫口秀女王歐普拉排第3，身價28億美元。

運動名人有3人上榜，排最前面的是「飛人」喬丹，富比世雜誌估計他的身價是12億美元（約台幣億389.3元）。伍茲以7億4000萬美元（約台幣240億元）排在第7名，他也是這20位名人裡最年輕的1位，富比世雜誌估計，從1996年轉入職業之後，伍茲的總收入已高達14億美元（約台幣454.2億元）。另外，左手名將米寇森則有3億7500萬美元的身價，名列第18。

伍茲在12月31日過生日，已滿41歲。儘管過去兩年他沒打多少場比賽，獎金收入銳減，但他以「TGR」的品牌經營事業和投資，早早展開了事業第二春，一如他的高壇老前輩「國王」帕瑪和「金熊」尼克勞斯。

尼克勞斯曾說：「我一直都是做我應該做的事，如果我的生活全都塞滿了高爾夫，那會非常無聊。我需要一些不同的刺激，我認為經營事業和家庭，以及我在其他場合做的事情，讓我重回高爾夫球場時可以非常專注在上面。」

41歲的伍茲現在也有相同的體會，雖然重返高強度的競技場合，再次贏得比賽冠軍，甚至四大賽冠軍，是伍茲很想達成的目標，但進入人生另一階段，經營事業會成為他生活的重心所在。