NBA》尼克再敗 戴維斯率鵜鶘摘4連勝
2016/12/31 12:57
戴維斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今在主場迎戰紐約尼克，靠著一哥戴維斯（Anthony Davis）攻下23分加上進攻端多點開花，全隊6人得分上雙，終場就以104：92大勝尼克12分，拿下近期4連勝，尼克則吞下3連敗。
尼克球星安東尼（Carmelo Anthony）雖攻下全場最高的26分外帶13籃板，仍無法幫助尼克逆轉戰局，反觀鵜鶘進攻端多點開花，全隊6人得分來到兩位數，成功在下半場拉開比數。
尼克除了安東尼表現最為穩定外，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與控衛羅斯（Derrick Rose）各貢獻21分12籃板及20分，鵜鶘方面則由戴維斯拿下全隊最高的23分，另外狂抓18籃板，後衛哈勒戴（Jrue Holiday）也有12分11籃板進帳。
鵜鶘擊敗尼克後拿下近期4連勝，而尼克耶誕大戰後仍未開胡，已苦吞3連敗。
哈勒戴。（今日美國）
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