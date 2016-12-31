NBA》林書豪又缺陣 籃網遭他打爆吞客場13連敗
2016/12/31 12:13
巫師替補後衛柏克大爆發。（法新社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪因左腿傷勢未癒，在今碰上巫師的比賽缺陣，籃網失去後場指揮官遭對手痛擊，巫師替補後衛柏克（Trey Burke）大爆發，三分球5投全進，攻下全場最高的27分，助巫師118：95痛宰籃網，近9戰拿下7勝，勝率也重返五成。
籃網是全聯盟最不擅客場征戰的球隊，本季在客場僅拿下1勝、吞下16敗，今敗給巫師後已吞下13連敗，籃網在客場平均敗給對手11.1分、發生17.5失誤、都是全聯盟最差。
巫師拿下主場8連勝，這是自2014年後最好的成績。主力畢爾（Bradley Beal）缺陣，「牆壁狀元」沃爾（John Wall）繳出19分、14助攻的全能表現，加上柏克挺身而出，攻下生涯次高的27分，助巫師擺脫開季2勝8敗低潮，戰績躍升至東部第六。
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