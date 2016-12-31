NBA》超罕見！瑞佛斯父子同場被驅逐（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭今在主場迎戰快艇，「大鬍子」哈登繳大三元，率隊以140：116打爆對手，但快艇「河流父子」大小瑞佛斯今天卻更搶戲，兩人先後被趕出場，成此役的另類焦點。

第2節時，小瑞佛斯（Austin Rivers）上籃失手後推了籃下的裁判一把，又不滿判決被趕出場，一度衝回場上辯解，並被工作人員帶下場，過沒多久，快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）也因為提出抗議而被下令出場，形成父子倆同場比賽被驅逐出場的尷尬情況。

賽後，小瑞佛斯告訴記者他不是故意要推裁判的，「這真的很令人沮喪，你去看重播，就會發現我真的沒看到他（裁判）在我後面，我真的不是故意的。」

兩人被趕出場後，快艇一度在第3節打出41：34的攻勢，但仍無力逆轉，最後以24分之差敗北，火箭哈登今再繳大三元，攻下30分10助攻13籃板。

瑞佛斯抗議裁判被驅逐出場。（美聯社）

小瑞佛斯被趕出場後仍相當激動，在工作人員護送下離場。（美聯社）