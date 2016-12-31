NBA》大勝拓荒者 馬刺強摘4連勝
2016/12/31 14:28
麥考倫（左）與馬刺後衛米爾斯爭球。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今在主場對決拓荒者，馬刺開賽打得掙扎，一度落後達雙位數，所幸後衛群及時甦醒，再靠著第3節的一輪猛攻拉開差距，終場就以110：94擊敗來訪的拓荒者，馬刺也拿下近期4連勝，而拓荒者在前天終止8連敗後，再度吞下敗仗，近10場賽事只拿下2勝。
馬刺首節落後多達10分，所幸第2節甦醒將差距縮小至5分，再靠著第3節的一輪猛攻，奠定勝基，後衛席蒙斯（Jonathon Simmons）攻下全隊最高的19分3籃板2助攻，格林（Danny Green）與帕克（Tony Parker）各挹注18分，率馬刺拿下4連勝。
里拉德（Damian Lillard）因傷高掛免戰牌，近況低迷的拓荒者更顯群龍無首，麥考倫（C.J. McCollum）雖攻下全場最高的29分仍無法維持領先優勢，拓荒者再次苦吞敗仗，近10場賽事只拿2勝。
馬刺後衛席蒙斯。（美聯社）
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