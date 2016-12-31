日職》2016年最夯影片 陽岱鋼這幕攻占冠軍（影音）
2016/12/31 12:58
〔體育中心／綜合報導〕太平洋聯盟TV今公布2016年最熱門影片，由陽岱鋼與稲村亞美們合力演出的開球儀式拿下第一名。此外，年度點閱率前十名的影片中，陽岱鋼就占了3個名額。
4月5日，西武邀請日本最強棒球美少女稻村亞美開球，陽岱鋼則擔任打者。當稻村飆出98公里速球，陽岱鋼竟然將球打出去，讓她嚇了一大跳，成為洋聯TV今年最熱門的影片。
此外，陽岱鋼也以本季兩次精湛的守備功力攻占最熱門影片的第6、10名，分別是5月5日影帝級守備戲耍軟銀跑者中村晃、9月21日與軟銀的天王山之戰，陽岱鋼向後狂奔40公尺神奇沒收再見安打。
2016年洋聯TV點閱冠軍：
第6名：
第10名：
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