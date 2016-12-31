MLB》砲轟165公里火球 亞裔球員破紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本季效力雙城的亞裔捕手鈴木清本季只有8發全壘打，但其中一發是面對查普曼高達102.4英里（約164.7公里）的火球，成為大聯盟本季棒打最速球的全壘打。

大聯盟今天分享這項紀錄，雙方在6月19日對決，查普曼飆出102.4英里，鈴木清竟一棒轟上球場的第二層看台，成為大聯盟自從2008年開始精密測量以來、第一位將101英里或更快火球轟成全壘打的球員。

此外，海盜韓籍外野手姜正浩在9月8日砲轟紅雀雷耶斯（Alex Reyes）的99.3英里速球，也是本季第8快紀錄。

根據「Statcast™」指出，大聯盟打者本季面對99英里或更快的火球，打擊率只有0.205，長打率則有0.285；面對88-90英里的快速球，打擊率則高達0.301，長打率0.514。