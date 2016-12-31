NBA》同是175公分 羅賓森讚矮湯「繼續為小個子而戰」

2016/12/31 14:50

I.湯瑪斯企圖挑戰熱火禁區。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）今狂飆52分，其中第4節更靠著6記3分球拿下29分，打破隊史單節得分紀錄，也引來同樣175公分的「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）關注並鼓勵I.湯「繼續為小個子而戰。」

羅賓森雖僅有175公分，但靠著優異的彈跳能力，拿下3座灌籃大賽冠軍，同樣175公分的I.湯瑪斯今攻下驚人的52分，更讓羅賓森在Instagram上PO文「繼續為小個子而戰。」更表示「如果I.湯瑪斯沒有在明星賽先發的話，是不公平的。」

I.湯瑪斯今攻下瘋狂的52分，成功率領塞爾提克擊敗熱火，收下本季第20勝，排名高居東部第3。

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