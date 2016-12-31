NBA》巴克利又放砲：現在的聯盟史上最差
2016/12/31 14:38
巴克利。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星、現任球評巴克利 （Charles Barkley）放砲功力一流，今天他又在節目上公開批評三分球當道的NBA，是「最糟糕的階段」。
「在我看來，如果你現在有在看NBA，你就會知道，現在的NBA是史上最糟糕的時候，」巴克利表示，現階段的聯盟，大家都想投三分球，三分球不是不好，但你的隊上要有像柯瑞、湯普森那樣的射手。
巴克利表示，回顧NBA過去30年，拿冠軍的都是擁有最好球員的球隊，而非像現在只從數據上去鑽研贏球的方法，他也多次強調長人在籃球場上的重要性。
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