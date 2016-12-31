NBA》杜蘭特大三元 勇士宰小牛收下29勝
2016/12/31 14:49
杜蘭特大三元。（法新社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕聯盟霸主勇士今於主場迎戰小牛，「咖哩兄弟」同場較勁，結局平分秋色，勇士柯瑞哥攻下（Stephen Curry）14分、5助攻，小牛柯瑞弟（Seth Curry）則貢獻11分、5助攻，但鋒頭全被杜蘭特搶走，他攻下19分、11籃板和10助攻，拿下本季首次、生涯第8次大三元，助勇士108：99擊敗小牛。
柯瑞兄弟本季二度對決，前次柯瑞攻下24分，力壓弟弟的14分，此役柯瑞哥僅出手12次命中5球，主秀由隊友K湯普森扛起，他飆進5記三分彈，轟下全場最高29分，助勇士拿下聯盟最多的29勝。
第三節結束落後22分的小牛於末節甦醒，單節轟下30分，一度將比數縮小至個位數，無奈比賽前段落後太多，無力反撲，戰績10勝24敗，成為西部爐主。
擅打快速球風的勇士全場最多領先達25分，此役快攻得分27：6大幅領先小牛，團隊31次助攻也力壓對手的22次，成為勝負的分水嶺。
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