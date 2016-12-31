29歲史上最年輕封爵 球王穆雷阿布達比爆冷敗

穆雷獲得英國女皇晉陞贈騎士爵位。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然在阿布達比男網表演賽意外輸球，2016年拚出生涯代表作的「英國希望」穆雷（Andy Murray），歲末仍確定獲得英國女皇晉陞贈騎士爵位（Knighthood），29歲的他也是史上最年輕的封爵者 。

英國公布2016年晉升爵士名單，其中首登世界球王、年終賽球王，贏得第2座溫布頓男單冠軍、首開衛冕奧運男單金牌先例、並獲選英國最佳年度男運動員的穆雷，明年確定獲頒騎士爵位。此次封爵名單中，還有10月曾訪台的長跑名將法拉（Mo Farah）、帕運馬術好手皮爾森（Lee Pearson）、里約奧運七項全能女將恩尼絲希爾（Jessica Ennis-Hill）等。

穆雷2012年倫敦奧運單打首度鍍金時，就曾獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），上月他躍居世界球王，曾被記者問及可能封爵一事，未及而立之年的他自認太年輕，還可能犯錯，不過對於此殊榮深感榮幸。

只不過，「準爵士」穆雷甫於阿布達比表演賽4強落馬，6：7（4：7）、4：6爆冷不敵比利時高芬（David Goffin），無緣挺進決戰，只能坐視高芬與傷癒復出的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）爭冠。