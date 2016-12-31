網球》張凱貞驚險逆轉勝 深圳女網會內聽牌

張凱貞。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金75萬美元（約2433萬台幣）的深圳女網賽，我國張凱貞榮膺女單會外賽第8種子，首輪與保加利亞希妮可娃（ Isabella Shinikova）陷入苦戰，歷經近2小時的3盤拉鋸，終挾2：6、7：5、7：6（7：5）驚險逆轉勝，寶島「網球精靈」明日元旦再贏一場，即可晉級32籤的會內舞台。

張凱貞熱機調整稍慢，此役挨了對手4記愛司轟炸，發生7次雙誤，導致戰況起伏不定。開賽台將連遭3破，首盤拱手讓人，所幸次盤她化解賽末點，硬是後來居上扳回一城。第3盤張凱貞乘勝追擊，率先破發一路領先，不料對手頑抗到底，也躲過4個賽末點試圖反撲，不過戰線被拉進搶7後，張凱貞適時回穩滅火，沒讓到手勝利溜走。

張凱貞費番手腳開胡，新年首日將和俄羅斯皮沃瓦若娃（Anastasia Pivovarova） 爭奪會內席次，台俄雙姝青少年及職業賽都曾交手，都由皮沃瓦若娃獲勝，「網球精靈」矢志雪恥復仇。