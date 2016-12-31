中職》錄製影片感謝球迷支持 彭政閔有話要說

彭政閔錄製影片感謝球迷這一年來的支持。（圖截自彭政閔後援會臉書頁）

〔即時新聞／綜合報導〕今天是2016年的最後一天，職棒球員們目前都在放假，人氣王彭政閔特別為球迷錄了影片，和球迷一同迎接新的一年。影片中，恰恰維持一貫靦腆、省話的風格，對球迷今年的支持表達感謝，許多球迷誤以為他要宣布新的合約，看完影片以後發現是一場誤會，只好留言要恰恰「留在兄弟」。

林智勝用一張帥照祝福大家新年快樂。（圖截自NgaYawAke臉書頁）

彭政閔錄製影片感謝球迷的支持：「謝謝大家在2016年對我的支持與關注，希望從明天開始，大家都能健康、快樂、平安，讓我們一起來迎接明年的挑戰。謝謝！」球迷看了影片除了很開心以外，也紛紛留言要他「留下」，由於彭政閔下個球季的合約未明，雖大多數的球迷揣測他會繼續留在原隊中信兄弟，但仍然有不少人擔心恰恰被別隊簽走。

恰迷們留言表示：「還以為恰恰要宣布新合約簽好了」、「恰恰留在兄弟不要走，新年快樂！」、「說好公布合約呢？不管了，先祝福恰恰新年快樂」、「看到恰哥有話對大家說，其實心裡有點忐忑」、「我們會一起陪你邁向新的里程碑，加油！祝您身體健康。」

另一位中信兄弟的看板球星林智勝也在臉書上po出一張帥照，感謝大家對他的祝福，同時也祝福球迷新年快樂、一切平安。

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