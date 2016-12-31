日職》陳冠宇前隊友轉隊軟銀 經典賽確定會打

2016/12/31 16:56

〔記者石毓琪／綜合報導〕月中才簽下大約風光轉隊軟銀，古巴巨砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）確定參加2017經典賽，連續3屆經典賽代表國家出征。

戴斯潘2014年季中對火腿初登場，自此展開旅日生涯，連續3年球季都待在羅德隊，無疑是陣中主砲。今年季末不接受羅德價碼，交涉破裂，之後軟銀開出大約網羅，來季他將改穿鷹隊球衣出發。

戴斯潘季後回到古巴，近日在古巴國內聯賽準決賽出賽，今日《日刊體育》報導，戴斯潘確定加盟軟銀，且也證實2017經典賽將出賽。

去年12強戴斯潘就曾代表古巴出賽。（資料照，記者廖耀東攝）

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