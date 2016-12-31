台灣強基金會菁英邀請賽 詹世昌以6桿之差輕鬆摘冠
2016/12/31 16:18
詹世昌（右）以3回合總計200桿，贏得冠軍，賽後從大會會長陳重熙手中接過冠軍盃和50萬元獎金。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／台中報導〕台巡賽封關戰今天下午在台中球場落幕，詹世昌連續兩天打出65桿，以3回合總計200桿，6桿之差贏得2016台灣強基金會菁英邀請賽冠軍，為今年豐收的球季畫下完美句點。
詹世昌最後1回合打8個博蒂、1個柏忌的65桿，總計低於標準桿16桿奪冠，這是今年他的第4座冠軍，他表示，這是豐收的1年，不僅在國際比賽拿了兩冠，更重要的是吸取不少大賽經驗。
詹世昌（中）以6桿之差贏得台灣強基金會菁英邀請賽冠軍，賽後多名好友上前潑水慶祝。（記者趙新天攝）
上個月剛轉職業的葉昱辰，靠著最後1回合打出65桿，以總計206桿居次，獲得獎金21.5萬元，讓他年度獎金排名第46名，跨進前60名的種子選手之列，取得明年台巡賽參賽資格。
台巡賽打到2016年最後1天封關，獎金排名底定，贏得台灣名人賽暨三商盃冠軍的呂偉智，以總計638萬4039元成為今年台巡賽獎金王。
職業新秀葉昱辰以206桿獲得第2名，順利取得明年台巡賽資格。（記者趙新天攝）
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