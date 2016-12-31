SBL Live》2個戴維斯的戰鬥 璞園上半場領先

2016/12/31 17:55

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

璞園

29

19

48

台啤

19

23

42

第二節

次節雙方近一分鐘未得分數，台啤在于煥亞三分球得手後先突破僵局，開節被打出5比0後的璞園暫停後還擊4比0追上，不過台啤張羽霖掌握住罰球後，下一波上籃得手，個人連拿4分，將兩隊差距維持在10分以內，台啤接著利用罰球和戴維斯籃下制霸衝出9比0，追到1分落後，璞園則靠著連2波三分球確保領先，上半場打完，璞園48：42領先。

台啤戴維斯。（記者劉信德攝）

璞園戴維斯以假動作將台啤戴維斯騙起。（記者劉信德攝）

第一節

璞園在「新台灣人」戴維斯率領下強壓台啤壽星「BD」戴維斯拉出一波8比2，並讓台啤首節團隊累積3犯，璞園施晉堯投進今日第一顆三分球，戴維斯又一記暴扣，氣勢如虹的璞園連6波進攻有所獲，將比數拉開至12分領先。台啤沉寂許久，終於靠著朱億宗三分球甦醒，不過璞園林金榜手感也很火燙，個人得分已突破雙位數，首節打完，璞園29：19領先。

簡浩場邊觀戰。（記者劉信德攝）

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