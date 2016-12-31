NBA》單節29分破大鳥紀錄 I湯：感覺很特別
2016/12/31 16:40
湯瑪斯攻下生涯新高的52分。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克「小巨人」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）今天面對熱火隊獨拿52分，末節更灌進29分，刷新綠衫軍傳奇球星「大鳥」博德（Larry Bird）的隊史紀錄，率隊以117：114贏球。
「這一切太不真實了！隊友希望我繼續投下去。」湯瑪斯賽後表示，自己身高僅175公分，但今天卻忽然感覺自己長高到193公分，得分變得相當容易。而談到末節攻下29分，湯瑪斯說：「我覺得自己好像在體育館裡練球一樣，怎麼投怎麼進，感覺很特別。」
湯瑪斯成為綠衫軍隊史第7位單場攻下50分的球員，而52分則排在隊史第4名，最高分為博德所保持的60分。
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