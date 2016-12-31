你一定無法忘懷 2016年NBA五大經典時刻

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2016年進入倒數計時，回顧今年NBA，有許多令球迷津津樂道的大事，《自由體育》特別整理出五大經典事件，跟球迷一同坐時光機回味難以忘懷的精彩時刻。

1.騎士總冠軍戰1勝3敗大逆轉 克城喜迎首冠

暌違52年，克利夫蘭球迷首嘗冠軍喜悅。騎士「大帝」詹姆斯於總冠軍賽第7戰繳出大三元，率領騎士大軍克服系列賽1勝3敗的劣勢，奪下隊史首冠。

今天度過32歲生日的詹姆斯形容，「今年經歷了一趟奇幻歷程，我彷彿置身於阿拉丁的魔毯上。」詹姆斯於2016年拿下生涯第3枚冠軍戒指，獲得冠軍戰MVP，被美媒《美聯社》評選為年度最佳男運動員，他表示，「今年是生涯最棒的一年。」

騎士奪冠，詹皇大哭的畫面，想必球迷很難忘記吧。（資料照，法新社）

2.柯瑞全票通過MVP 率勇士拿下73勝

柯瑞在2016年展現全能身手，單季飆進402顆三分彈，寫下歷史新猷，並在上季勇士例行賽的最後一役轟下46分，率隊拿下史上最多的73勝，改寫1995-96公牛隊單季72勝的紀錄，最終柯瑞囊括全部年度MVP的第1名選票，成為史上首位全票通過的最有價值球員。

柯瑞單季飆進402顆三分彈，並率隊改寫73勝紀錄，全票通過拿下MVP堪稱大驚奇！（資料照，美聯社）

3.黑曼巴退休戰送上60分告別秀 球迷含淚說再見

征戰20年的「黑曼巴」布萊恩於生涯最終戰轟下60分，用不可思議的劇本替職業生涯畫下完美的句點。布萊恩引退戰，昔日湖人前輩魔術強森、老隊友歐尼爾、費雪等人都到場見證，滿場球迷大聲呼喊最後一次的MVP，洛城粉絲用不捨的眼淚送別這名傳奇巨星。

永遠的「老大」布萊恩高掛球鞋。（資料照，美聯社）

4.湯普森創造神話 季後賽單場11顆三分彈寫紀錄

浪花弟K.湯普森於上季西部決賽第六戰大發神威，單場飆進11顆三分彈、攻下個人季後賽新高的41分，助勇士將系列賽扳成3：3平手，同時單場11顆三分球也改寫聯盟紀錄，過去季後賽單場個人最多三分球是9顆。

不讓柯瑞專美於前，「浪花弟」K湯季後賽三分球也創下紀錄。（資料照，法新社）

5.重磅自由球員 杜蘭特投效勇士 震驚全聯盟

4屆得分王杜蘭特今夏離開效力9年的雷霆，投靠上季西部決賽的死對頭勇士，震驚全聯盟，不但讓他和昔日戰友魏斯布魯克決裂，過去的良好形象也一夕崩裂，被球迷貼上「叛徒」和「抱大腿」的標籤，但杜蘭特仍堅持自己的信念，強調加盟勇士是職業生涯最佳的選擇。本季杜蘭特也成為球隊領袖，率領勇士打出29勝5敗的成績，高居聯盟之冠。

杜蘭特轉隊勇士。（資料照，美聯社）