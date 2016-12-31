格鬥》3百萬復出戰 蘿西48秒慘遭KO（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕格鬥女王龍達蘿西（Ronda Rousey）去年在墨爾本被Holly Holm爆冷擊敗，生涯吞下首場敗仗，睽違13個月重返UFC 207戰場，對上來自巴西努內斯（Amanda Nunes）卻一路挨打，48秒慘遭KO，還難堪創下對手生涯最快淘汰紀錄。

蘿西在UFC女子雛量級制霸，寫下12連勝神話，但近2次卻吃癟，自去年爆冷慘敗後，今天重返戰場再次失利，賽後她沒有接受媒體訪問，由和她交談過的UFC總裁懷特（Dana White）代打。

蘿西（左）在UFC雛量級遭對手48秒KO。（法新社）

「蘿西勝負欲很高，她不喜歡輸，她熱愛做她要做的事，但今晚不屬於她。」懷特說，蘿西是否會繼續出賽仍是未知數，「顯然她需要回家花些時間調適，她很有錢，已不再需要出戰了，但她喜歡比賽，也許她還想再打，我不清楚，我們就一起看下去吧。」

從進場歡呼聲懸殊到48秒扳倒格鬥女王，努內斯表示，是因為身、心一切都準備好了，她向媒體要求中止關於圍繞在對手的話題上，將焦點集中在自己的蛻變，「當我察覺我的成長出了些差錯，我會試著做些改變，這是我覺得她（蘿西）不知道的東西。我認為她如果無法在戰鬥中改變自己，就不能成為真正的格鬥家。這場打鬥是關於她，但我才是冠軍，而不是她停賽一年回來並擁有全部的矚目，這是不對的。」

雖然復出戰頻頻挨打，僅48秒被KO，但蘿西比賽出場費高達3百萬美元（約新台幣9700萬元），遠勝過努內斯的20萬（約新台幣650萬元）。

女子雛量級冠軍努內斯。（USA TODAY）