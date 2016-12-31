NBA》大讚「大三元製造機」統治力 巴克利：喬丹後第一人

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星巴克利（Charles Barkley）轉球評後常常語不驚人死不休，不但大批三分球當道的NBA處於最糟糕的階段，在受訪時大力讚賞雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）更直誇他是繼「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後最有統治力的球員。

巴克利（右）。（資料照，法新社）

巴克利表示，自己在1984年進入NBA，唯一一個能和魏斯布魯克統治力相提並論的只有喬丹，甚至連今年剛退役的「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）也不及，「不是對Kobe不敬，我們談論的是一個球員每場比賽都能靠一己之力贏球，羅素（魏斯布魯克）大三元就能幫助球隊有機會贏球，我從沒見過像他這樣具有能量的球員。」

雖然前隊友杜蘭特（Kevin Durant）轉戰勇士，魏斯布魯克今年大爆發，搖身一變成大三元製造機，包含季中曾連續7場比賽大三元、本季15次，今年（含上個球季）共30次大三元，僅次於「大O」羅柏森（Oscar Robertson）登上史上第二，除此之外本季魏斯布魯克場均可拿下31.3分、10.6助攻和10.5籃板，也有望追在羅伯森後第一個賽季平均大三元。