SBL Live》周柏臣命中率破8成砍11分 裕隆首節領先台銀

2016/12/31 19:41

 

第1節

第2節

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第4節

  總分

台銀

 19 19

裕隆

24

 24

第一節

裕隆首節開局靠著周柏臣和賀夫的內外夾攻，包括呂政儒的三分彈，打出一波12：0的攻勢取得領先優勢，周伯臣一人就包辦6分。

台銀成力煥在6分多鐘時打破鴨蛋，台銀打出一波10：3的追分攻勢，不讓裕隆把比賽主導權搶走，成力煥再飆進一記追平三分彈，原本有機會靠著裕隆失誤超前比數，但台銀快攻上籃放槍。周柏臣手感發燙，首節攻下11分，幫助裕隆以24：19領先台銀。

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