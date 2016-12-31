SBL》璞園痛宰台啤 待會全隊還得趕場跨年
2016/12/31 19:05
林金榜攻下21分。（記者劉信德攝）
〔記者林宗偉／新北報導〕SBL今晚兩場賽事，首戰由9勝7敗暫居第4的台啤，迎戰本季掉入後段班的璞園，這也是上季冠亞軍本季第3度捉對廝殺，前兩次交手雙方勝負各半，不過此役璞園首節就取得雙位數領先，之後未曾落後，終場就以94：76奪勝。
璞園開賽一度領先達13分，首節結束仍以29：19保有雙位數優勢；台啤雖然次節緊咬不放，甚至靠著今天過30歲生日的B.戴維斯，籃下得手一度追到1分，但旋即又遭璞園兩記三分彈狙擊，上半場結束仍以42：48落後。
2個戴維斯的頂尖對決，雙雙各拿27分。（記者劉信德攝）
易籃後，台啤儘管沒放棄反撲，但屢次出現追分契機時就自亂陣腳，洋將B.戴維斯更打得毛躁，第三節就吞下4犯，讓綠色軍團禁區戰力顯得捉襟見肘，最終只能18分之差輸球，壽星B.戴維斯的全隊最高27分拚戰成果也付諸東流。
璞園本季由桃園市政府以1年300萬元冠名贊助，因此今晚比賽結束後也受邀出席桃園2017年跨年晚會，此役旗開得勝，無疑替稍晚的亮相掙得不少面子。
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