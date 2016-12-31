MLB》紅襪投手想打經典賽 先停機到春訓前

紅襪左投羅德里奎茲。（資料照，USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕紅襪投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）日前在委內瑞拉冬季聯盟投球時不慎從投手丘滑倒，右膝因此受傷，但紅襪並不擔心他的傷勢，至少沒有要求他即刻返美檢查治療。

紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）昨天稱羅德里奎茲的傷勢為「調整」，由於羅德里奎茲所屬的球隊沒能打入季後賽，週三那場比賽已是他最後一次在冬季聯盟投球，接下來到春訓間將停機休息，「基於這點，我們不確定他要不要回來波士頓（治療），但他在委內瑞拉這幾天我們都會和他保持聯繫。」

羅德里奎茲有望在3月經典賽代表委內瑞拉出戰，但仍需視他的身體健康而定。上季羅德里奎茲才因右側膝關節脫位缺席5週春訓和9週例行賽，對此《ESPN》更特別指出，由於紅襪季後把巴克霍茲（Clay Buchholz）交易至費城人，並簽下塞爾（Chris Sale）、波瑟羅（Rick Porcello）、普萊斯（David Price）等豪華先發陣容，羅德里奎茲將被排進紅襪4或5號輪值，健康出賽與球隊陣型息息相關。