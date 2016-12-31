SBL》台灣版俠客烏龍球 林金榜耍帥灌籃卻噴球（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕2016年最後一晚SBL賽事，早場由璞園出戰台啤，在本土球員林金榜和「新台灣人」合繳48分亮眼成績下，璞園94：76暢飲台啤，比賽第3節林金榜抄球發動快攻，欲灌籃上演個人秀時，球卻糗彈出籃框。

比賽進入第三節最後1分22秒，張容軒回場傳球被林金榜擋下，林金榜帶球衝上前嘗試灌籃，豈料力道過猛球彈出來，反被台啤抓下籃板發動攻勢。賽後他自嘲自己是「故意沒灌進」，但距離上一次灌籃成功已是3年前的比賽了。

林金榜今晚上場36分鐘，21分全隊僅次於戴維斯27分，也是全場洋將以外最高分，另還有7籃板、5助攻、5抄截。