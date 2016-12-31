初上《紅白》 大谷翔平被諧星女神「電臀」弄得好害羞（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平今年登日本NHK《紅白歌合戰》，和人氣女星新垣結衣同台擔任審查員，年僅22歲的他初登台略顯緊張，在面對「諧星女神」渡邊直美電臀更顯得難以招架，青澀模樣超可愛。

今年《紅白歌合戰》話題多，以《逃避雖可恥但有用》（台譯：月薪嬌妻）一劇爆紅的「戀舞」，原唱星野源也登台演出，坐在星野源劇中妻子新垣結衣旁的大谷翔平坦承雖沒看電視劇，「但歌知道，到處都在放。」

此外，體重近百、但跳舞熱力十足的「諧星女神」渡邊直美也在歌合戰中表演碧昂絲招牌歌曲《Crazy in Love》，演奏至歌曲高潮片段，她還走到大谷翔平身旁熱舞，抖動性感電臀，最後和大谷翔平拳頭互擊，讓年僅22歲的大谷害羞得只能對著鏡頭傻笑。

大谷翔平初上NHK《紅白歌合戰》。（取自推特）