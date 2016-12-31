SBL》裕隆拉尾盤宰台銀 周士淵距4千大關只剩21分

周士淵距離4000分只差21分。（記者劉信德攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕SBL今晚第二場賽事由裕隆迎戰台銀，儘管戰局直至第三節都處於平手，但裕隆拉尾盤單節打出30：20攻勢，最終86：76賞給對手4連敗，戰績11勝6敗，也再度追上勇士並列第二，

裕隆開賽就先使下馬威打出10：0攻勢，不過台銀隨後回神，還一度以26：24反超，只是之後又喪失領先優勢，上半場結束，仍陷入36：41的落後窘境。

易籃後台銀靠著郭少傑兩罰中一，又追成48：48平手，之後更兩度反超1分，也讓第三節結束時，雙方以56：56繼續纏鬥。

關鍵第四節，台銀洋將奈維爾陷入犯規麻煩，裕隆趁勢將比數拉大，一度取得雙位數領先，之後也未讓對手越雷池一步，就此收下勝果。

裕隆此役以板凳出發的周士淵火力最旺盛，他砍下25分，生涯得分累計已3979分，最快明晚對達欣就能突破4千分大關，成為SBL繼田壘、呂政儒後達標的第三人。