周士淵叩關生涯4000分 今日轉播與賽事預告
2017/01/01 07:11
各位讀者新年快樂！新的一年，《自由體育》還是會帶給大家滿滿的賽事大平台喔！
NBA 2016年最後一日的賽事，東部王者騎士將對上黃蜂，32歲詹皇會帶領衛冕軍再創高峰嗎？！公牛後衛朗度近日出賽時間銳減，對公鹿一戰能「破冰」嗎？雷霆一哥魏斯布魯克走過驅逐出場的壞心情，今天對快艇一役有望復活再繳「大三元」，精采NBA賽事，絕對不要錯過。
鏡頭一轉到台灣籃壇，富邦勇士今年首戰將對上爐主金酒，裕隆則和龍頭達欣一爭高下，其中周士淵也剩下21分就能達標史上第3人4000分壯舉，精采好球，一定要看唷！
NBA例行賽
8：00 騎士VS.黃蜂
8：00 公鹿VS.公牛（緯來體育）
9：00 快艇VS.雷霆
9：00 太陽VS.爵士
9：00 尼克VS.火箭
SBL例行賽
17:00 金酒VS.富邦（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）
19:00 裕隆VS.達欣（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）
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