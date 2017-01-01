周士淵叩關生涯4000分 今日轉播與賽事預告

各位讀者新年快樂！新的一年，《自由體育》還是會帶給大家滿滿的賽事大平台喔！

NBA 2016年最後一日的賽事，東部王者騎士將對上黃蜂，32歲詹皇會帶領衛冕軍再創高峰嗎？！公牛後衛朗度近日出賽時間銳減，對公鹿一戰能「破冰」嗎？雷霆一哥魏斯布魯克走過驅逐出場的壞心情，今天對快艇一役有望復活再繳「大三元」，精采NBA賽事，絕對不要錯過。

鏡頭一轉到台灣籃壇，富邦勇士今年首戰將對上爐主金酒，裕隆則和龍頭達欣一爭高下，其中周士淵也剩下21分就能達標史上第3人4000分壯舉，精采好球，一定要看唷！

NBA例行賽

8：00 騎士VS.黃蜂

8：00 公鹿VS.公牛（緯來體育）

9：00 快艇VS.雷霆

9：00 太陽VS.爵士

9：00 尼克VS.火箭

SBL例行賽

17:00 金酒VS.富邦（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

19:00 裕隆VS.達欣（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）