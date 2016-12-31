網球》納達爾擊退比利時名將 四度在阿布達比稱王

納達爾衛冕阿布達比冠軍。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕阿布達比男網表演賽，決賽「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與比利時高芬（David Goffin）激戰，順利以6：4、7：6（5）衛冕成功，下一站將前進布里斯本。

10月納達爾宣布提前結束2016年賽季，專注於左手腕傷勢的治療，直到上個月他在臉書宣布參加年底阿布達比表演賽，當作2017年球季的熱身，他也一路過關斬將，再度來到決賽大門。

世界排名第11的高芬在4強爆冷擊敗球王穆雷（Andy Murray），首盤也和納達爾打得難分難捨，一度纏鬥4：4平手，最後納達爾6：4略勝一籌拿下第一盤。

次盤雙方互破發球局，高芬雖率先取得3：1領先，納達爾後來居上，兩人僵持到搶7，納達爾才驚險以7：5拿下。這也是蠻牛第4度在阿布達比擁回金盃，前3次分別在2010、2011以及今年1月。