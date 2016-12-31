NBA》麥基不再上俠客烏龍球？ 歐尼爾有條件（影音）

Your move, JaVale... pic.twitter.com/8eXjDdT8yW — Shaqtin' a Fool （@shaqtin） 2016年12月30日

〔體育中心／綜合報導〕勇士天兵麥基（JaVale McGee）是Shaqtin' a fool（俠客烏龍球）的常客，他本人對此感到困擾，而主持人歐尼爾（Shaquille ONeal）今天上節目表示，如果接下來的3場比賽沒有出現烏龍球的話，他未來5集內將會「放過」麥基。

日前快攻灌籃「溜手」的太陽隊前鋒塔克（P.J. Tucker）向歐尼爾認錯，因此不會登上《俠客烏龍球》節目當中，而對於常客麥基，歐尼爾與球評討論過後表示，如果麥基在接下來的3場比賽裡沒有出現離譜烏龍球的話，5集之內都不會出現他的身影。

麥基一直對登上《俠客烏龍球》耿耿於懷，他曾說：「球迷可能會覺得那是真的，以為在真實世界我就是一個笨蛋，這真的讓人失望，成年人，4、50歲的人在家看到可能以為這是全世界最好笑的球員影片，然後市場上就對我貼上標籤，這是可能毀掉一個人籃球生涯的錯誤。」