MLB 》明年將有怪物級表現 遊騎兵對達比修有期待

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵有意與陣中日籍強投達比修有提前續約，並曾表示錢不是問題，總管丹尼爾斯（Jon Daniels）相當期待達比修有明年的表現，看好他會有一個「怪物般的一年」。

達比修有2012年與遊騎兵簽下6年6000萬美元（約新台幣19億元）合約，明年合約將到期，遊騎兵也曾表態願意用重金留人，總管丹尼爾近日被問及談約進度，他表示，目前還沒與達比修有和所屬的經紀人坐下來正式談約，只有短暫的交流而已。

達比修有赴美5年，除了去年整季報銷外，他為遊騎兵貢獻46勝30敗、防禦率3.29，更在2013年奪下美聯三振王，丹尼爾也對達比修有明年的表現抱著高度期待，「我認為達比修明年會繳出怪物般的一年，我真的這麼覺得，從簽下他的時候就一直這麼認為，只要他登上投手丘，他絕對是最棒的投手之一。」

根據「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）報導，遊騎兵有意用6年2億美元（約新台幣64億元）合約留人，達比修有可望成為大聯盟史上第1位年薪達3000萬美元的日本球員。