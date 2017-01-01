經典賽》日本首戰古巴 大谷翔平仍扛先發大任
2017/01/01 08:18
大谷翔平。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，日本隊首戰將對上古巴。日媒指出，日本隊首戰的先發投手應該仍是「投打二刀流」大谷翔平。
《日刊體育》報導，即使大谷翔平在去年11月面對墨西哥和荷蘭的強化試合中表現優異，甚至擊出「天井二壘打」，但日本隊仍只考慮讓大谷翔平專心擔任投手，「除了投手之外都不考慮」，日本隊期待大谷翔平能旗開得勝。
第四屆經典賽，日本與古巴、中國與澳洲分在B組，日本將在3月7日碰上古巴，3月8日對上澳洲，3月10日則對中國。而經典賽規定，第一輪預賽投手單場用球數量不可超過65球。
大谷翔平在前年的世界12強賽中，面對南韓隊合計2場對投13局飆了21K，沒有失分，更被南韓媒體形容為「天敵」。
大谷翔平。（資料照，美聯社）
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